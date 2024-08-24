خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

ينتظر محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا من أجل تحديد موقفه من العودة للمشاركة في المباريات.

ويخوض الونش الفترة التأهيلية للعودة للملاعب مجددا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الونش يستعد للسفر إلى ألمانيا رفقة محمد أسامة طبيب الفريق.

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وسيُعرض الونش على الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة للخضوع لفحوصات وقياسات طبية وبدنية لتحديد موعد عودته للمشاركة مع الزمالك.

وتعرض المدافع الدولي للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير الماضي.

تسلسل إصابات الونش

في نوفمبر 2020، عانى الونش من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي للركبة.

ثم في شهر نوفمبر لعام 2022، تعرض الونش لإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وفي مايو لعام 2023 خلال مباراة الإسماعيلي، تعرض الونش لقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وبعد مشاركته في عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف لأمم إفريقيا، يعود الونش مجددا ويتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريب قبل أيام.

صاحب الـ28 عاما يغيب عن المباريات الرسمية منذ 13 مايو 2023 بسبب الإصابات.

الزمالك محمود حمدي الونش
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