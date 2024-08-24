لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني
السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:24
كتب : FilGoal
خسر الجزيرة بنتيجة 2-0 أمام بني ياس في افتتاح الدوري الإماراتي، بمشاركة محمد النني أساسيا.
محمد النني
النادي : الجزيرة
وشارك النني في تشكيل الجزيرة للمباراة الثانية على التوالي كأساسي.
ولأول مرة يخسر الجزيرة المباراة الافتتاحية منذ موسم 2015-2016 في الدوري الإماراتي.
تسديدة قوية بقدم محمد النني #بني_ياس_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/eboQe0vUif— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 24, 2024
وسجل خوان باوزا هدف تقدم بني ياس أمام جماهيره في الدقيقة 55 مستفيدا من التخبط الدفاعي داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 77 سجل المالي يوسوفو نيكاتياه ثاني الأهداف بعد عرضية أرضية أودعها في الشباك.
بني ياس 2-0 الجزيرة
الجزيرة يخسر المباراة الافتتاحية لأول مرة منذ موسم 2015-2016
أول فوز لبني ياس على الجزيرة منذ فبراير 2019#بني_ياس_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/gLTRSbePFl— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 24, 2024
وتعد تلك الخسارة الأولى للجزيرة تحت قيادة مدربه الحسين عموتة.
واستهل الفريق موسمه بالفوز على البطائح في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتي في مباراة فاز خلالها النني بجائزة رجل المباراة.