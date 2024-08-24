لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني

دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني

لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان

الأولى في الدوري.. النني أساسي مع الجزيرة في مواجهة بني ياس

بعدما كتب التاريخ مع الأردن.. يزن النعيمات إلى العربي القطري

بعد هزيمتين.. عبد القادر يسجل هدفا ويقود نادي قطر للفوز الأول له في الدوري

من مشاركته الأولى.. أحمد عبد القادر يسجل هدفا مع قطر في الدوري ويتسبب في ركلة جزاء

كما انفرد في الجول.. والد أشرف داري يكشف موقف انتقاله إلى الأهلي وسبب رفض عرض الوداد

ملاكمة - زياد المعيوف يحسم أول نزال خارج السعودية