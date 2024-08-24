لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

النني - الجزيرة الإماراتي

خسر الجزيرة بنتيجة 2-0 أمام بني ياس في افتتاح الدوري الإماراتي، بمشاركة محمد النني أساسيا.

وشارك النني في تشكيل الجزيرة للمباراة الثانية على التوالي كأساسي.

ولأول مرة يخسر الجزيرة المباراة الافتتاحية منذ موسم 2015-2016 في الدوري الإماراتي.

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وسجل خوان باوزا هدف تقدم بني ياس أمام جماهيره في الدقيقة 55 مستفيدا من التخبط الدفاعي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 77 سجل المالي يوسوفو نيكاتياه ثاني الأهداف بعد عرضية أرضية أودعها في الشباك.

وتعد تلك الخسارة الأولى للجزيرة تحت قيادة مدربه الحسين عموتة.

واستهل الفريق موسمه بالفوز على البطائح في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتي في مباراة فاز خلالها النني بجائزة رجل المباراة.

الجزيرة بني ياس الدوري الإماراتي محمد النني
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