انتهت الدوري الألماني - دورتموند (2)-(0) فرانكفورت

السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

عمر مرموش - دورتموند ضد فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت.

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نهاية المباراة

ق93. جوووول الثاني لدورتموند عن طريق جيتينس بعد مجهود فردي رائع.

ق72. جوووول أول لدورتموند عن طريق جايمي جيتينز.

ق69. خروج عمر مرموش ودخول إجور ماتانوفيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت بروسيا دورتموند
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