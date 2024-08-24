انتهت الدوري الألماني - دورتموند (2)-(0) فرانكفورت
السبت، 24 أغسطس 2024 - 19:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق93. جوووول الثاني لدورتموند عن طريق جيتينس بعد مجهود فردي رائع.
ق72. جوووول أول لدورتموند عن طريق جايمي جيتينز.
ق69. خروج عمر مرموش ودخول إجور ماتانوفيتش.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أرتيتا: أعلم أن تروسار لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له رايا: لا أعرف كيف منعت فرصة واتكينس.. وهذا سبب الاحتفال بعد كل تصدي هالاند بعد الهاتريك: سعداء للفوز.. وهذا هو الأمر المهم برشلونة ينتصر على أتليتك بلباو وسط استمرار تألق ليفاندوفسكي أسوأ بداية منذ 2011.. ميلان يخسر من بارما بثنائية فك العقدة و100×2.. أرسنال ينتصر على أستون فيلا بثنائية بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يفتتح الدوري الألماني بالخسارة من دورتموند جوارديولا: هالاند عانى في الموسم الماضي ولذلك الأمر مختلف الآن.. وسافينيو اندمج سريعا