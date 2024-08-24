تشكيل برشلونة – تغيير وحيد من فليك بمشاركة بيدري ضد بلباو

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أتليتك بلباو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحدث تغيير وحيد في تشكيل برشلونة عن مباراة فالنسيا الماضية بتواجد بيدري بشكل أساسي بدلا من مارك كاسادو.

وتستمر أزمة عدم تسجيل داني أولمو لاعب برشلونة للمباراة الثانية على التوالي.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن النادي الكتالوني لم يتمكن من تسجيل اللاعب بسبب اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنييجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري – مارك برنال

أمامهما: لامين جمال – رافينيا – فيران توريس

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

وانتصر برشلونة في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل بلباو بهدف لكل فريق ضد خيتافي.