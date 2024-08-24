تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند

السبت، 24 أغسطس 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يبدأ عمر مرموش أساسيا في أولى مباريات إينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند.

ويحل فرانكفورت ضيفا على دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويلعب مرموش كجناح في تشكيل الفريق في ظل تواجد هوجو إيكتيكي كمهاجم.

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ويتواجد أيضا الثنائي العربي: التونسي إلياس سخيري والجزائري فارس شايبي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل فرانكفورت

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: راسموس كريستنسين – روبن كوش – توتا – أرثر ثيات

الوسط: إلياس سخيري – هوجو لارسون

أمامهما: عمر مرموش - ماريو جوتزه – فارس شايبي

الهجوم: هوجو إيكتيكي

وشارك مرموش في فوز فريقه على آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا برباعية مقابل هدف.

وصنع عمر مرموش هدفين من بين رباعية فريقه في المباراة.

عمر مرموش فرانكفورت بوروسيا دورتموند
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