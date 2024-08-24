تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند

يبدأ عمر مرموش أساسيا في أولى مباريات إينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند.

ويحل فرانكفورت ضيفا على دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويلعب مرموش كجناح في تشكيل الفريق في ظل تواجد هوجو إيكتيكي كمهاجم.

ويتواجد أيضا الثنائي العربي: التونسي إلياس سخيري والجزائري فارس شايبي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل فرانكفورت

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: راسموس كريستنسين – روبن كوش – توتا – أرثر ثيات

الوسط: إلياس سخيري – هوجو لارسون

أمامهما: عمر مرموش - ماريو جوتزه – فارس شايبي

الهجوم: هوجو إيكتيكي

Mit dieser 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭-𝟏𝟏 startet unser Chefcoach Dino Toppmöller in die erste Partie der Saison ⭐️📝👇#BVBSGE | #SGE pic.twitter.com/yN9D0J6jMC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 24, 2024

وشارك مرموش في فوز فريقه على آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا برباعية مقابل هدف.

وصنع عمر مرموش هدفين من بين رباعية فريقه في المباراة.