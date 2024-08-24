تين هاج: كنا نستحق الفوز أو التعادل ضد برايتون.. ولم نستغل الفرص

يرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه يستحق الفوز أو التعادل ضد برايتون على الأقل.

وفاز برايتون على يونايتد في ملعبه أميكس اليوم السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "كان بإمكاننا الفوز إذا تم احتساب هدف جوشوا زيركزي، كان من الممكن أن ننتصر أو على الأقل نتعادل".

وأضاف "لحظة إلغاء الهدف كانت صعبة، لو قرأ زيركزي الموقف بشكل أفضل، ربما كان بإمكانه تجنبه".

وأكمل "صنعنا العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثاني، أظهرنا بعض المرونة وقاتلنا، أتيحت لنا الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن لم نستغل تلك الفرص".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نتسم بالفعالية دفاعيا وهجوميا ونتصرف بشكل أفضل كفريق، لكن استقبال هدفين سهلين شيء غير مقبول".

وتستمر عقدة السبع سنوات في مطاردة مانشستر يونايتد بعدما فشل في الفوز مرتين متتاليتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي وسقط بطريقة قاتلة ضد برايتون.

ومنذ موسم 2017-2018 فشل يونايتد في الفوز بأول مباراتين له في الدوري الإنجليزي.

كما أنه يعاني من عقدة أمام برايتون إذ أنه خسر أمامه آخر خمس مباريات من أصل ستة التقيا فيها سويا.

وخسر يونايتد من برايتون 47% من آخر 15 مباراة خاضها ضد برايتون إذ أنه هُزم في سبعة لقاءات منهم.

ومنذ موسم 2022-2023 خسر يونايتد في الوقت المحتسب بدل من الضائع ست مرات أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي.

يونايتد كان قد خسر بالطريقة ذاتها مرتين فقط خلال 30 موسما في الدوري الإنجليزي.

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