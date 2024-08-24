دي روسي: ما فعله ديبالا أمر غير معتاد في كرة القدم

السبت، 24 أغسطس 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - إشبيلية وروما - نهائي الدوري الأوروبي

وصف دانييلي دي روسي المدير الفني لـ روما أن رفض باولو ديبالا عرضا قياسيا من القادسية السعودي "أمر غير معتاد في كرة القدم".

ورفض الأرجنتيني الانتقال لصفوف القادسية إذ كان سيحصل على راتبه 75 مليون دولار لمدة 3 مواسم.

وقال دي روسي في المؤتمر الصحفي: "ديبالا رفض عرضا سيدر عليه أموالا طائلة، وهو أمر غير معتاد في كرة القدم، اتخذ هذا القرار لحبه لجماهير روما والفريق، أعتقد أن هذه قصة رائعة وليست شائعة في كرة القدم".

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وقلب الأرجنتيني الطاولة على صفقة انتقاله إلى القادسية السعودي في اللحظات الأخيرة.

وأضاف عن إمكانية أن يلعب ديبالا مع ماتياس سولي قائلا: "إذا لعب الثنائي خلف المهاجم سنلعب بخطة 4-3-2-1".

وأكمل "البعض يرى أننا نلعب بخطة 4-3-3 مع جناحين، وإذا لعب ديبالا سنحتاج لبعض التغييرات، وإذا لعب مع سولي سنغير شيئا آخر أيضا".

وأردف "بإمكان الثنائي أن يلعبا سويا، اللاعبون الذين يمتلكون الجودة لابد أن يلعبوا سويا، أحيانا سيبدأ أحدهم، وفي بعض الأحيان لن يلعبا، لأن لدينا لاعبين موهوبين أخرين".

وأتم عن تمديد تعاقد ديبالا لموسم إضافي حال خاض 45 دقيقة على الأقل في 15 مباراة أجاب: "أنا المدرب ولا أفكر في الشروط الجزائية، هو باقي هنا وعلينا معاملته مثل جميع اللاعبين".

وكان ديبالا قريبا من الانتقال للنادي الصاعد حديثا للدوري السعودي في صفقة قياسية.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي، فإن ديبالا رفض الحصول على 75 مليون يورو في 3 سنوات مع القادسية السعودي وقرر البقاء في روما.

ويرتبط باولو ديبالا البالغ من العمر 30 عامًا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

وسيلتقي روما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي مع إمبولي، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع كالياري سلبيا.

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