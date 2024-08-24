ثنائي لتعويض كييزا.. تقرير: يوفنتوس يتفق على ضم جونزاليس وكونسيساو

السبت، 24 أغسطس 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

نيكولاس جونزاليس

اتفق نادي يوفنتوس على مع نظيره فيورنتينا على ضم نيكولاس جونزاليس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكذلك اقترب يوفنتوس كثيرا من التعاقد مع فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النادي الإيطالي اتفق مع بورتو للتعاقد مع الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون إدراج بند أحقية الشراء في العقد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مدافع إنبي يتلقى عرضا أوروبيا تشكيل كأس مصر - النبريص يقود هجوم الإسماعيلي.. وجودوين أساسي مع طلائع الجيش عقدة 7 سنوات مستمرة.. برايتون يقتل مانشستر يونايتد في +95 الأولى في الدوري.. النني أساسي مع الجزيرة في مواجهة بني ياس

وكشف رومانو عن قيمة الانتقال إذ سيدفع البيانكونيري 7 ملايين يورو مع إضافة 3 ملايين يورو أخرى كمكافآت وحوافز.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 93 مباراة مع بورتو وسجل 11 هدفا وصنع 13 آخرين,

وعلى الجانب الآخر شدد ماتيو موريتو الصحفي في موقع ريليفو أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع فيورنتينا على ضم نيكولاس جونزاليس مقابل 38 مليون يورو شاملة المكافآت.

وأوضح موريتو أن سيمتد عقد الجناح الأرجنتيني حتى 2029.

ولعب جونزاليس 44 مباراة رفقة فيورنتينا في جميع البطولات الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

وإجمالا شارك في 125 مباراة مع فيولا وسجل 38 مباراة وصنع 19 آخرين.

ويلعب الثنائي في مركز جناح الأيمن، وهو المركز الذي يلعب فيه فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.

وقرر تياجو موتا مدرب يوفنتوس استبعاد كييزا رفقة لاعبين آخرين من حساباته.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "موقفنا من كييزا لم يتغير، هو ليس جزءا من خططنا".

واختتم "لقد تحدثنا معه، وهذا دليل على الاحترام الذي أكنه للجميع، أتعامل بشفافية وبوضوح، هذه هي الطريقة التي أتواصل بها مع اللاعبين".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مدرب بولونيا السابق أن الجناح الإيطالي ليس جزءا من خططه وأن يجب عليه الرحيل.

وتحدث موتا في وقت سابق قائلا: "كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة الودية ضد بريست، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

وأنهى حديثه "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

يوفنتوس الدوري الإيطالي فيورنتينا نيكولاس جونزاليس فيديريكو كييزا فرانسيسكو كونسيساو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد أتليتك بلباو مباشر الدوري الألماني - دورتموند (0)-(0) فرانكفورت.. بداية المباراة مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء تشكيل برشلونة – تغيير وحيد من فليك بمشاركة بيدري ضد بلباو التشكيل - تغيير وحيد في دفاع أرسنال.. وواتكينس يقود هجوم أستون فيلا تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في أولى مباريات الدوري الألماني ضد دورتموند تين هاج: كنا نستحق الفوز أو التعادل ضد برايتون.. ولم نستغل الفرص دي روسي: ما فعله ديبالا أمر غير معتاد في كرة القدم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد أتليتك بلباو دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني 21 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الألماني - دورتموند (0)-(0) فرانكفورت.. بداية المباراة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) أرسنال.. بداية اللقاء 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - تغييرات عديدة في الدفاع أمام بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل برشلونة – تغيير وحيد من فليك بمشاركة بيدري ضد بلباو 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهاتريك الأول في الموسم.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على إبسويتش برباعية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى