ثنائي لتعويض كييزا.. تقرير: يوفنتوس يتفق على ضم جونزاليس وكونسيساو

اتفق نادي يوفنتوس على مع نظيره فيورنتينا على ضم نيكولاس جونزاليس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكذلك اقترب يوفنتوس كثيرا من التعاقد مع فرانسيسكو كونسيساو لاعب بورتو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النادي الإيطالي اتفق مع بورتو للتعاقد مع الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون إدراج بند أحقية الشراء في العقد.

وكشف رومانو عن قيمة الانتقال إذ سيدفع البيانكونيري 7 ملايين يورو مع إضافة 3 ملايين يورو أخرى كمكافآت وحوافز.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 93 مباراة مع بورتو وسجل 11 هدفا وصنع 13 آخرين,

وعلى الجانب الآخر شدد ماتيو موريتو الصحفي في موقع ريليفو أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع فيورنتينا على ضم نيكولاس جونزاليس مقابل 38 مليون يورو شاملة المكافآت.

وأوضح موريتو أن سيمتد عقد الجناح الأرجنتيني حتى 2029.

ولعب جونزاليس 44 مباراة رفقة فيورنتينا في جميع البطولات الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

وإجمالا شارك في 125 مباراة مع فيولا وسجل 38 مباراة وصنع 19 آخرين.

ويلعب الثنائي في مركز جناح الأيمن، وهو المركز الذي يلعب فيه فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.

وقرر تياجو موتا مدرب يوفنتوس استبعاد كييزا رفقة لاعبين آخرين من حساباته.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "موقفنا من كييزا لم يتغير، هو ليس جزءا من خططنا".

واختتم "لقد تحدثنا معه، وهذا دليل على الاحترام الذي أكنه للجميع، أتعامل بشفافية وبوضوح، هذه هي الطريقة التي أتواصل بها مع اللاعبين".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مدرب بولونيا السابق أن الجناح الإيطالي ليس جزءا من خططه وأن يجب عليه الرحيل.

وتحدث موتا في وقت سابق قائلا: "كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة الودية ضد بريست، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

وأنهى حديثه "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".