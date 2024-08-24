انتهت كأس مصر - طلائع الجيش (1) 9-10 (1) الإسماعيلي.. الدراويش لنصف النهائي

السبت، 24 أغسطس 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي في ربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة تبدأ في السادسة مساءً.

وسبق أن تأهل فريقا بيراميدز والمصري لنصف النهائي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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محمد شعبان يهدر الركلة الأخيرة وكمال السيد يسجل الركلة الترجيحية ويقود الدراويش لنصف النهائي

فريد شوقي يهدر الركلة العاشرة لطلائع الجيش بتسديدة بجوار القائم.. محمد شعبان يتألق ويتصدى لكرة عبد الرحمن كتكوت

محمد دياب يسجل الركلة التاسعة لطلائع الجيش.. ونادر فرج يسجل

الحارس كاد أن يتصدى لتسديدة مصطفى الخواجة، وإبراهيم عادل يدرك التعادل

عمرو طارق يسجل الركلة السابعة، وعمر القط يسجل للدراويش

محمد هاني يسجل الركلة السادسة، وعماد حمدي يسجل ركلة الإسماعيلي

محمد حمدي زكي يسجل الركلة الخامسة بصعوبة لطلائع الجيش.. خالد النبريص يتعادل

أحمد عبد الرحمن يسجل الركلة الرابعة للجيش، وعبد الرحمن الدح يسجل الرابعة أيضا.

حميد ماو يسجل الركلة الثالثة للجيش، ومروان حمدي يعادل النتيجة مجددا.

أحمد متعب يسجل الركلة الثانية للجيش، وحاتم سكر يتعادل للدراويش

أحمد الشيخ سجل الأولى لطلائع الجيش، وتعادل محمد عمار للإسماعيلي

إلى ركلات الترجيح

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق 90+1: جووول التعااادل.. للإسماعيلي.. محمد عمار يستغل كرة مرتدة من يد الحارس ويسجل في الشباك.

ق 67: العارضة تمنع التعادل للإسماعيلي بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من الساعي.

ق 64: تسديدة على الطائر من محمد بيومي تمر بجوار القائم.

ق 62: النبريص يتسلم الكرة ويسددها لتعلو العارضة دون خطورة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: كمال السيد يتألق ويمنع انفراد كريم طارق

ق 29: جووول أوووول.. جودوين شيكا يسجل الأول لطلائع الجيش بعد مجهود فردي وصراع مع دفاع الإسماعيلي

ق 25: صفر تسديدات حتى الآن

بداية اللقاء.

الإسماعيلي طلائع الجيش كأس مصر
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