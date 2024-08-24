تشكيل كأس مصر - النبريص يقود هجوم الإسماعيلي.. وجودوين أساسي مع طلائع الجيش

السبت، 24 أغسطس 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش

يقود خالد النبريص هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ جودوين شيكا في هجوم طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر 2023-24.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة تبدأ في السادسة مساءً.

وأقصى الإسماعيلي سموحة من ثمن النهائي، فيما تفوق طلائع الجيش على الزمالك بركلات الترجيح.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق- خالد سطوحي- أحمد عبد الرحمن

الوسط: عبد الرحمن أسامة - إسلام محارب - فريد شوقي

الهجوم: كريم طارق- جودوين شيكا - أحمد سمير

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومي

الوسط: عماد حمدي – محمد عبد السميع – عمر الساعي

الهجوم: نادر فرج – خالد النبريص – عمر القط

يذكر أن الفريقان التقيا في الدوري المصري الموسم الجاري في مباراتين، فاز طلائع الجيش في الدور الأول وتعادلا في الدور الثاني.

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