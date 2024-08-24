تشكيل كأس مصر - النبريص يقود هجوم الإسماعيلي.. وجودوين أساسي مع طلائع الجيش

يقود خالد النبريص هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ جودوين شيكا في هجوم طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر 2023-24.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة تبدأ في السادسة مساءً.

وأقصى الإسماعيلي سموحة من ثمن النهائي، فيما تفوق طلائع الجيش على الزمالك بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق- خالد سطوحي- أحمد عبد الرحمن

الوسط: عبد الرحمن أسامة - إسلام محارب - فريد شوقي

الهجوم: كريم طارق- جودوين شيكا - أحمد سمير

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومي

الوسط: عماد حمدي – محمد عبد السميع – عمر الساعي

الهجوم: نادر فرج – خالد النبريص – عمر القط

يذكر أن الفريقان التقيا في الدوري المصري الموسم الجاري في مباراتين، فاز طلائع الجيش في الدور الأول وتعادلا في الدور الثاني.