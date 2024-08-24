خبر في الجول - مدافع إنبي يتلقى عرضا أوروبيا

السبت، 24 أغسطس 2024 - 16:54

كتب : رضا السنباطي

سيف الخشاب - إنبي ضد الأهلي

هل تتم صفقة انتقال مدافع إنبي إلى أحد الدوريات الأوروبية هذا الصيف؟

نادي أستيراس تريبوليس اليوناني يرغب في ضم سيف الخشاب مدافع إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أستيراس تريبوليس طلب ضم المدافع الأعسر.

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وجاء طلب النادي اليوناني بناء على رغبة الصربي ميلان راستافاك مدرب الفريق.

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ويحتل نادي أستيراس تريبوليس في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني بالموسم الحالي.

قلب الدفاع صاحب ال26 عاما أحد ناشئي سموحة.

وسبق له اللعب لنادي فيكتوريا كولن الألماني قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة سيراميكا كليوباترا في 2019.

وانتقل الخشاب من كليوباترا إلى سبورتنج قبل ان يستقر في صفوف إنبي منذ صيف 2022.

ولعب الخشاب مع إنبي 23 مباراة وسجل هدفا.

سيف الخشاب إنبي
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