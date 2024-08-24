الأولى في الدوري.. النني أساسي مع الجزيرة في مواجهة بني ياس

السبت، 24 أغسطس 2024 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد النني

أعلن حسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بني ياس.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

ويلتقي الجزيرة مع بني ياس في الجولى الأولى من الدوري الإماراتي.

ويشهد التشكيل مشاركة محمد النني بشكل أساسي مع الجزيرة.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ودوكو أساسيان ضد إبسويتش سام مرسي يقود تشكيل إبسويتش أمام مانشستر سيتي.. والحمادي على الدكة بنزيمة: واجهنا العديد من المشكلات في الموسم الماضي.. وسأبقى في السعودية بعد اعتزالي لا جازيتا ديلو سبورت: كونتي يطلب التعاقد مع أمرابط

وسيلعب النني مباراته الثانية مع بني ياس منذ الانضمام للفريق والأولى بالدوري الإماراتي.

وشارك النني في فوز الجزيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصل لاعب الوسط الممصري على جائزة رجل المباراة ضد البطائع في كأس الرابطة الإماراتية.

محمد النني الجزيرة الإماراتي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني لاعب لاماسيا السابق.. الوداد يضم زكريا غيلان لأول مرة منذ 9 مواسم.. الجزيرة يخسر في افتتاح الدوري الإماراتي بمشاركة النني بعدما كتب التاريخ مع الأردن.. يزن النعيمات إلى العربي القطري بعد هزيمتين.. عبد القادر يسجل هدفا ويقود نادي قطر للفوز الأول له في الدوري من مشاركته الأولى.. أحمد عبد القادر يسجل هدفا مع قطر في الدوري ويتسبب في ركلة جزاء كما انفرد في الجول.. والد أشرف داري يكشف موقف انتقاله إلى الأهلي وسبب رفض عرض الوداد ملاكمة - زياد المعيوف يحسم أول نزال خارج السعودية
أخر الأخبار
بقيادة فيليبي لويس.. شباب فلامنجو بطل إنتركونتيننتال على حساب أولمبياكوس 12 دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي يكشف تفاصيل عرض ريو أفي لضم كوكا.. وموقف اللاعب 32 دقيقة | الدوري المصري
هداف مجموعته في القسم الثاني "ب".. القزاز ينتقل إلى البطين السعودي 41 دقيقة | المحترفون
ثلاثية صربية تقود الهلال لافتتاح الدوري السعودي بالفوز على الأخدود 57 دقيقة | سعودي في الجول
إنتر يصحح مساره بالفوز على ليتشي في غياب لاوتارو ساعة | الكرة الأوروبية
يامال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى