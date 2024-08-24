الأولى في الدوري.. النني أساسي مع الجزيرة في مواجهة بني ياس

أعلن حسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بني ياس.

محمد النني النادي : الجزيرة الجزيرة

ويلتقي الجزيرة مع بني ياس في الجولى الأولى من الدوري الإماراتي.

ويشهد التشكيل مشاركة محمد النني بشكل أساسي مع الجزيرة.

وسيلعب النني مباراته الثانية مع بني ياس منذ الانضمام للفريق والأولى بالدوري الإماراتي.

وشارك النني في فوز الجزيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصل لاعب الوسط الممصري على جائزة رجل المباراة ضد البطائع في كأس الرابطة الإماراتية.