بنزيمة: واجهنا العديد من المشكلات في الموسم الماضي.. وسأبقى في السعودية بعد اعتزالي

شدد كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة على أن أجواء الفريق بالموسم الماضي لم تساعد على تحقيق أي إنجاز.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد الاتحاد

وقال بنزيمة في حوار مع قناة الدوري السعودي على يوتيوب: "هذا الموسم هدفنا واضح ولا أريد أن أذكر الموسم الماضي ولكن علينا أن نتحسن كثيرا لأننا نملك الجودة واللاعبين الجيدين ونمتلك الأشياء اللازمة للفوز".

وواصل "لا أريد الحديث عن الموسم الماضي ولكن كنا نواجه العديد من المشكلات ولم ينصب تركيزنا على كرة القدم ولكن علينا أن نستغل ما واجهناه من مصاعب ليزيدنا قوة وهذا ما فعلناه بداية من فترة الإعداد، هناك تغييرات كثيرة والشيء الأهد هو أن نمضي قدما نحو هدفنا".

وتابع "في أوروبا لوران بلان اسم معروف للغاية وفي قطر أيضا واللاعبون سيعتادون على فلسفته في اللعب، هو يعتمد على بناء اللعب من الخلف حتى الوصول لمرمى المنافس وبالنسبة لي أنا أعرف طريقته جيدا".

وأضاف "هذا الموسم لدينا هدف محدد نمضي تجاهه وهو أن نلعب بشكل أفضل ونفوز بالألقاب".

وشدد "اللاعبون الجدد أعرفهم جميعا ولعبت معهم أو ضدهم من قبل وجميها قدموا من أوروبا واعتادوا على الضغوط والأهداف والمتطلبات الكثيرة، إنه أمر جيد للدوري السعودي وجيد للنادي".

وأتم "بعد اعتزالي سأبقى هنا في السعودية من أجل مشاريع أخرى مستقبلية وعلى الصعيد الكروي علينا أن نتطور كل عام لتطوير كرة القدم السعودية".