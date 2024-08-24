لا جازيتا ديلو سبورت: كونتي يطلب التعاقد مع أمرابط

طلب أنطونيو كونتي مدرب نابولي من إدارة ناديه التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط.

طلب أنطونيو كونتي مدرب نابولي من إدارة ناديه التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن كونتي يرى في أمرابط الخيار الأمثل لتدعيم وسط الفريق خاصة بعد البداية المخيبة للموسم الحالي.

وخسر نابولي على يد فيرونا 3-0 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأوضحت التقارير أن نابولي سيعيد فتح ملف ضم أمرابط الذي كان قريبا من الانضمام إليه منذ موسمين.

انضمام صاحب الـ28 عاما إلى نابولي قد يواجه عقبة وحيدة تتمثل في رغبته في الانتقال إلى فريق يشارك في البطولات الأوروبية وهذا ما يفتقده نابولي بالموسم الحالي.

وانتقل لاعب الوسط المغربي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع وجود بند بأحقية الشراء.

لكن النادي الإنجليزي لم يفعل بند شراء اللاعب المغربي.