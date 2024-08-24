سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تعيين سامي الشيشيني مديرا للكرة بالفريق.

وسيتواجد الشيشيني مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويقود طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي منذ الموسم الماضي.

التجربة الأخيرة لسامي الشيشيني كانت كمدرب لأسوان في 2021 واستمرت 7 مباريات.

كما تولى الشيشيني منصب المدرب المساعد للزمالك في أكثر من مناسبة.

وأنهى البنك الأهلي، الدوري المصري الموسم الماضي في المركز 13 برصيد 36 نقطة.

وكانت المباراة الأخيرة للبنك الأهلي قد انتهت بالتعادل مع الداخلية بدون أهداف.

وأقصي البنك الأهلي من الدور الـ 16 لكأس مصر بعد الخسارة من المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.