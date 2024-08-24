قبل مواجهة بلباو.. برشلونة يعلن إصابة كريستنسن

أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن قبل مواجهة أتليتك بلباو.

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتك بلباو مساء اليوم السبت في ملعب مونتجويك في ثاني جولات الدوري الإسباني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي: "أندرياس كريستنسن يعاني من التهاب في أحد أوتار الركبة. عودته تعتمد على سرعة تعافيه".

وتأكد غياب كريستنسن عن مواجهة برشلونة المرتقبة أمام أتليتك بلباو بالجولة الأولى.

MEDICAL NEWS | The first-team player Andreas Christensen has tendinopathy in his left Achilles. His return to training will depend on how his condition progresses. pic.twitter.com/ppPDNH2sG0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2024

فيما أشارت تقارير إسبانية إلى غياب المدافع الدنماركي لمدة قد تصل إلى شهرين.

وتغلب برشلونة على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في أولى مباريات الموسم تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك.

سجل هوجو دورو هدف تقدم فالنسيا، بينما تعادل وتقدم لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

وبذلك يحقق الفريق الكتالوني أول 3 نقاط في طريق البحث عن اللقب الذي توج به ريال مدريد في العام الماضي.