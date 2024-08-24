بعد انهيار انتقاله إلى تشيلسي بـ40 مليون يورو.. سامو ينضم إلى بورتو من أتليتكو مدريد بمبلغ مفاجئ

أعلن نادي بورتو البرتغالي ضمه للمهاجم الإسباني سامو أومورديون قادما من أتليتكو مدريد رسميا.

وانضم لاعب المنتخب الإسباني الأولمبي المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 إلى بورتو بعقد يمتد حتى عام 2029.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن بورتو اشترى 15% من حصة امتلاك سامو مقابل 15 مليون تُدفع في عام 2025.

وبعدها بعام يمكن لبورتو شراء 15% أخرى مقابل 5 ملايين يورو فقط.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد سامو مع بورتو 100 مليون يورو.

وكان سامو قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو لكن الصفقة انهارت بسبب إصابة عانى منها اللاعب أبعدته عن نهائي الأولمبياد ضد فرنسا.

وقضى سامو الموسم الماضي معارا إلى ديبورتيفو ألافيس وسجل ثمانية أهداف وصنع هدفا في 35 مباراة خاضها مع الفريق.