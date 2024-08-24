هل أصبح سان جيرمان أفضل بعد رحيل مبابي؟ حكيمي يجيب

السبت، 24 أغسطس 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

احتفال مبابي مع أشرف حكيمي

أجاب اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على سؤال حول وضعية الفريق بعد رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال حكيمي في تصريحات للصحفيين: "الفريق أفضل بعد رحيل مبابي؟ أنت تبحث عن الجدل، ولكن هناك شيئ واحد مؤكد أن بطل فرنسا بدونه قدم أداء جيدا على الرغم من طي هذه الصفحة".

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وأضاف "نحن سعداء جدا بالنتيجة، وأيضا بهدفي ، لكننا ما زلنا في بداية الموسم، لقد استمتعنا واستمتع المشجعون معنا".

وأتم "لدينا الكثير من اللاعبين الجدد. هناك أجواء جيدة في الفريق ، نحاول تحقيق الفوز والاستمتاع بالأداء".

وسحق باريس سان جيرمان منافسه مونبيليه بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس كل من برادلي باركولا (2)، وماركو أسينسيو، وأشرف حكيمي، وارين زائير إيميري، وكانج إن لي.

ولم يتمكن باريس سان جيرمان من الفوز بستة أهداف على الأقل في حديقة الأمراء في مباراة رسمية منذ 19 يناير 2019 أي منذ 5 أعوام، وكان ذلك ضد جينجون وانتهت المباراة بتسعة أهداف دون.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان أشرف حكيمي مبابي
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