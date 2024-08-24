ديلي ميل: ليستر سيتي ينافس لايبزج على ضم نجم المغرب

دخل ليستر سيتي في منافسة شرسة مع لايبزج من أجل التعاقد مع أحد نجوم منتخب المغرب.

ويحظى المغربي بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي باهتمام شديد من ليستر سيتي في الوقت الحالي.

فيما أعرب لايبزج في وقت سابق عن رغبته في ضمه وتحديدا اتعويض ريحل داني أولمو إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن ليستر سيتي دخل في مفاوضات قوية واقتراب من الاتفاق مع جينك بشأن الخنوس.

وأوضحت التقارير أن الخنوس اقترب من الانتقال إلى ليستر سيتي في صفقة تقترب من 20 مليون جنيه إسترليني.

وقاد الخنوس منتخب المغرب الأولمبي لتحقيق إنجازا تاريخيا بالحصول برونزية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء ذلك عقب الفوز على منتخب مصر بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت المباراة تسجيل الخنوس لهدف في شباك حمزة علاء.

video:1