جرينوود يختار تمثيل جامايكا عن إنجلترا

السبت، 24 أغسطس 2024 - 11:30

كتب : رامي جمال

جرينوود وفودين

بدأ ماسون جرينوود لاعب مارسيليا عملية تمثيله لمنتخب جامايكا بدلا من إنجلترا.

ماسون جرينوود

النادي : أولمبيك مارسيليا

جامايكا

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإن الاتحاد الجامايكي لكرة القدم طلب من نظيره الإنجليزي بعض الأوراق اللازمة كي يتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وسبق ومثل جرينوود إنجلترا مرة وحيدة ولكن يمكن تغيير المنتخب نظرا لأنه ارتدى قميص الأسود الثلاثة حينما كان يبلغ من العمر أقل من 21 عاما.

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ولكن جرينوود يحتاج أولا الحصول على جواز سفر جامايكي وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على شهادة ميلاد قريبه ذو الصلة الذي يؤهله للحصول على الجنسية.

الأمر مشابه لما حدث مع ميكائيل أنطونيو لاعب وست هام والذي استغرق الأمر سنة كاملة كي يتمم الإجراءات ويرتدي قميص جامايكا.

لكن أشار التقرير إلى أن الحكومة في جامايكا يمكنها تسريع الإجراءات.

ويعد لاعب مانشستر يونايتد السابق من مواليد مدينة برادفورد في إنجلترا لكن تعود أصول أجداده من جهة الأب إلى جامايكا.

ويشرف على تدريب منتخب جامايكا حاليا ستيف مكلارين المساعد السابق لإريك تين هاج في مانشستر يونايتد.

وكان جرينوود قُبض عليه في يناير من عام 2022 بسبب اتهامه بالاعتداء بالضرب واغتصاب صديقته وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلا.

وبعد فترة من احتجازه تم إسقاط التهم الموجهة إليه لانسحاب الشهود.

وقرر يونايتد إعارة اللاعب إلى خيتافي ثم بيعه نهائيا بداية الموسم الجاري لمارسيليا في ظل الهجوم الكبير على النادي بعد تسريب أنباء عن رغبته في عودته لارتداء قميص الفريق.

ومنذ ذلك الحين وجرينوود يعيش رفقة صديقته التي كانت طرفا في الأزمة ورُزق منها بمولود.

جرينوود إنجلترا جامايكا
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