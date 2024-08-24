مواعيد مباريات اليوم السبت 24-8-2024 والقنوات الناقلة.. سيتي ويونايتد وبرشلونة وكأس مصر

السبت، 24 أغسطس 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم جميع مباريات اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

وتقام اليوم مباراتين ضمن ربع نهائي كأس مصر، إذ يلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، ومودرن سبورت أمام زد.

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وفي الدوري الإنجليزي تقام اليوم العديد من المباريات الهامة لأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

ويلعب برشلونة مواجهة قوية أمام اتليتك بلبا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

فيما سيكون عمر مرموش على موعد على مباراة نارية عندما يقود آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس مصر

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. الساعة 9:00 مساء.. تذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

مودرن سبورت × زد.. الساعة 9:00 مساء.. تذاع على قناة أون تايم سبورتس2.

الدوري الإنجليزي

برايتون × مانشستر يونايتد.. 2:30 ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × أرسنال.. الساعة 7:30 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × إبسويتش تاون.. الساعة 5:00 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

برشلونة × أتليتك بلباو.. الساعة 8:00 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 عصرا.. ويذاع على بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز × جيه كي يو.. الساعة 8:00 مساء.

الدوري السعودي

الخلود × الاتحاد.. 7:10 مساء.. وتذاع على قناة ssc extra 1.

الأخدود × الهلال.. 9:00 مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

الشباب × الاتفاق.. 9:00 مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 2.

الدوري الانجليزي الدوري الإسباني كأس مصر
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