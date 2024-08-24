جلوبو: النصر يقترب من نجم الدوري البرازيلي الشاب

يهتم النصر السعودي بضم ويسلي لاعب كورينثيانز البرازيلي، بحسب ما ذكره موقع جلوبو.

ويستعد النصر لإرسال عرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

وسيشغل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما، أحد مقاعد الأجانب تحت 21 عاما في صفوف العالمي.

على الجانب الآخر أوضح تقرير جلوبو أن كورينثيانز بحاجة لبيع أحد لاعبيه على الأٌقل في الصيف، ولا يمانع ذلك بالسعر اللازم.

ويتطلع كورينثيانز للحصول على 25 مليون دولار، أي ما يعادل 37 مليون يورو، ولكنه لا يمانع فتح المحادثات بـ 20 مليون دولار، أي ما يعادل 110 مليون ريال برازيلي.

النصر من جانبه أوضح قدرته على مجاراة هذه الأرقام، وتنتظر إدارة كورينثيانز العرض الرسمي.

المهاجم الواعد هو أكثر من لعب الماريات مع فريقه خلال عام 2024 برصيد 47 مباراة، ولكنه في الآونة الأخيرة تراجع إلى مقاعد البدلاء في آخر 5 مباريات على التوالي.