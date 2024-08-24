نصف مليون يورو لأطفال غزة.. أنور الغازي لـ ماينز: "نشكركم على حسن تعاونكم معنا"

كشف أنور الغازي عن حصوله على تعويض مالي كبير من ناديه السابق ماينز الألماني، وتخصيصه لجزء كبير من المال لدعم أطفال غزة.

أنور الغازي النادي : كارديف سيتي ماينتس 05

وكتب اللاعب الهولندي من أصل مغربي عبر إكس:

"تلقيت اليوم دفعة مالية كبيرة من ماينز، ولكن أريد توضيح أن خلافي القانوني مع النادي لم يكن من أجل المال بالنسبة لي".

"أريد أن أستغل هذه اللحظة لشكر ماينز على أمرين: الأول هو التعويض المالي الكبير والذي سأستخدم نصف مليون يورو منه لتمويل مشاريع لأطفال غزة".

"بالرغم من محاولاته ماينز الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ، إلا أنهم ساهموا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر قابلية للاحتمال لهؤلاء الأطفال".

"كما أريد أن أشكرهم أيضا لأنهم أثناء محاولتهم لإسكاتي جعلوا صوتي أعلى من أجل المضطهدين والمظلومين في غزة".

ماذا حدث؟

نشر أنور الغازي بيانا عن الأحداث في غزة وقال:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

فقرر ماينتس إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب منشور دعمه لـ فلسطين.

وفي التحقيق رفض أنور الغازي الاعتذار، وطالب مرة أخرى بوقف قتل المدنيين والأطفال في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

وكتب الغازي عبر حسابه على تويتر: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

وقرر الغازي مقاضاة ناديه عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.

وأقرت محكمة العمل الألمانية ببطلان فسخ تعاقد نادي ماينز للاعبه أنور الغازي.

وكان النادي الألماني فسخ عقد الغازي في شهر نوفمبر الماضي بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

وأقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ فسخ عقده في 3 نوفمبر الماضي.

ثم أعلن نادي كارديف سيتي ضم الهولندي أنور الغازي في صفقة انتقال حر.

وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع أنور الغازي".

ووقع الغازي على عقد يربطه لمدة موسم واحد مع الفريق الذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا.