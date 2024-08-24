ويستمر الجنون.. باير ليفركوزن يفتتح الدفاع عن الدوري الألماني بفوز في الدقيقة 101

في أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الألماني، وعلى ملعب بوروسيا بارك معقل بوروسيا مونشنجلادباخ العنيد، افتتح باير ليفركوزن حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أول أهداف البوندسليجا للموسم الجديد سجله جرانيت تشاكا بتسديدة صاروخية لحامل اللقب في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 38 أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني.

بينما قلص جلادباخ الفارق بواسطة تيم كلايندينست في الدقيقة 43، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة بعد العودة لتقنية الفيديو.

نيكو إلفيدي قلص الفارق فعليا في الدقيقة 59، بينما تمكن كلايندينست من إدراك التعادل في الدقيقة 85.

ولكن في الدقيقة 101 حصل ليفركوزن على ركلة جزاء أهدرها فيرتز في البداية، ولكنه عاد وسجلها من المتابعة.

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وتكرر في الموسم الماضي نمط تعديل ليفركوزن للنتيجة سواء بالتعادل أو الفوز لمد سلسلة مبارياته بلا هزيمة في الموسم الماضي.

النمط ذاته امتد لمباراة كأس السوبر أمام شتوتجارت، حيث كان متأخرا بهدف ومنقوص من الدقيقة 37، ولكنه سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 وفاز بركلات الترجيح.