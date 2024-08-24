سان جيرمان يسحق مونبيليه بسداسية.. ورقم لم يحققه منذ 5 أعوام

سحق باريس سان جيرمان منافسه مونبيليه بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس كل من برادلي باركولا (2)، وماركو أسينسيو، وأشرف حكيمي، وارين زائير إيميري، وكانج إن لي.

ولم يتمكن باريس سان جيرمان من الفوز بستة أهداف على الأقل في حديقة الأمراء في مباراة رسمية منذ 19 يناير 2019 أي منذ 5 أعوام، وكان ذلك ضد جينجون وانتهت المباراة بتسعة أهداف دون.

ويواصل ميشيل دير زاكاريان مدرب مونبيليه في سلسلته السلبية ضد باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، إذ لعب ضد فريق العاصمة 13 مباراة رسمية وخسرهم جميعا.

ويعد باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي أكثر فريق سجل أهداف في الدوري الفرنسي بعد جولتين منذ عام 2000.

وسجل باريس سان جيرمان 10 أهداف بعد جولتين في الموسم الحالي وموسم 2022-2023.

ويأتي أولمبيك ليون خلف باريس مباشرة إذ سجل 9 أهداف بعد جولتين منذ عام 2000 مرتين في موسم 2002-2003 و2019-2020.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما يأتي مونبيليه في المركز الـ11 بنقطة واحدة.

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