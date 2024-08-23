بمشاركة حمدي فتحي.. الفوز الأول لـ الوكرة في الدوري على الشحانية

حقق الوكرة الفوز على منافسه الشحانية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة بشكل كامل.

وسجل ريكاردو جوميز هدف الوكرة الوحيد في الدقيقة 74 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وللمرة الأولى يحقق الوكرة الفوز في الموسم الجاري في بطولة الدوري.

وتعادل الوكرة ضد أهلي الدوحة بهدفين لكل فريق والعربي بهدف لكل منهما.

ويحتل الوكرة المركز التاسع برصيد 5 نقاط في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد الشحانية عند النقطة الثانية في المركز العاشر.

وانضم الدولي المصري أحمد عبد القادر رفقة حمدي فتحي في دوري نجوم قطر مع فريق قطر وتمكن من تسجيل هدف ضد الشمال وفاز فريقه بهدف دون رد.