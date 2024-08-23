بمشاركة حمدي فتحي.. الفوز الأول لـ الوكرة في الدوري على الشحانية

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

ريكاردو جوميز

حقق الوكرة الفوز على منافسه الشحانية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في المباراة بشكل كامل.

وسجل ريكاردو جوميز هدف الوكرة الوحيد في الدقيقة 74 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

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وللمرة الأولى يحقق الوكرة الفوز في الموسم الجاري في بطولة الدوري.

وتعادل الوكرة ضد أهلي الدوحة بهدفين لكل فريق والعربي بهدف لكل منهما.

ويحتل الوكرة المركز التاسع برصيد 5 نقاط في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد الشحانية عند النقطة الثانية في المركز العاشر.

وانضم الدولي المصري أحمد عبد القادر رفقة حمدي فتحي في دوري نجوم قطر مع فريق قطر وتمكن من تسجيل هدف ضد الشمال وفاز فريقه بهدف دون رد.

الشحانية دوري نجوم قطر الوكرة حمدي فتحي أحمد عبد القادر
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