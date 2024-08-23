خبر في الجول – رأي كولر يحسم موعد انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب

يحسم رأي مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي موعد انضمام لاعبي الفريق إلى معسكر منتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة النادي الأهلي سيستطلع رأي المدير الفني السويسري في موعد انضمام اللاعبين لمعسكر مصر يوم 28 أغسطس الجاري، لتعارض الموعد مع راحتهم السلبية التي تمتد حتى 1 سبتمبر المقبل.

وقرر كولر في وقت سابق إعطاء راحة سلبية للاعبين الذين شاركوا في كثير من المباريات ولم تشارك في مباريات الدوري المتبقية بعد حسمه.

وكذلك اعتذر الأهلي عن خوض بطولة كأس مصر ليحصل اللاعبين على راحة من ضغط مباريات التي لعبها الفريق.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجهوا بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)