مدرب كريستال بالاس يوضح إمكانية التعاقد مع سترلينج

أوضح أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ كريستال بالاس موقف ناديه من التعاقد مع رحيم سترلينج لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدرب النمساوي خلال مؤتمر صحفي: "سترلينج لاعب رائع، لكن هذا لا يعني أنه سيكون لاعبا في كريستال بالاس".

واختتم "سترلينج عظيم لكني لا أعرف ماذا سيحدث معه".

ويستعد بالاس لمواجهة منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

قرر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي استبعاد سترلينج من قائمة الفريق المشاركة ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال وكيل الجناح الإنجليزي عقب قرار ماريسكا لصحيفة ميل سبورت: "عقد سترلينج مع تشيلسي يمتد لمدة 3 أعوام".

وأضاف "تدرب مبكرا في إنجلترا قبل الموعد المحدد له، وكان لديه فترة إعداد جيدة تحت قيادة إنزو ماريسكا".

وأكمل "كالعادة سترلينج ملتزم ويحترم جمهور تشيلسي كثيرا، وكنا نتوقع ضمه في قائمة الفريق ضد مانشستر سيتي".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتحاور مع تشيلسي لمعرفة مستقبله، يجب أن توضح لنا إدارة النادي الأمر".

ورد ماريسكا عليه قبل المباراة لشبكة سكاي سبورتس قائلا: "نحن المدربون نحصل على الأموال مقابل اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان لا يحبها اللاعبون".

وحدثت مفاوضات بين تشيلسي ويوفنتوس لإجراء صفقة تبادلية تقضي بانتقال سترلينج إلى البيانكونيري، وفيديريكو كييزا إلى الفريق اللندني، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

ووفقا للشبكة تم رفض الصفقة بسبب راتب سترلينج الكبير والذي يبلغ ضعف ما يحصل عليه كييزا مع يوفنتوس.

وانضم سترلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 56 مليون يورو.