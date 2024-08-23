قائمة بيراميدز - غياب ماييلي وضم لاكاي ودودو الجباس استعداد لـ جي كي يو

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 22:23

كتب : أحمد الخولي

فخري لاكاي - بيراميدز ضد سموحة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، قائمة مباراة فريقه لمباراة جي كي يو.

ويستعد بيراميدز لمواجهة جي كي يو في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

ويغيب فيستون ماييلي عن القائمة، بينما ضمت فخري لاكاي ومروان حمدي ومحمد رضا "بوبو".

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

وسحق بيراميدز منافسة جي كي يو بطل زنجبار بستة أهداف دون رد.

بيراميدز جي كي يو دوري أبطال إفريقيا لاكاي
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