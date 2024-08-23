مودرن سبورت: باب التفاوض مفتوح لجميع الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

شعار نادي مودرن سبورت

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا للرد على تصريحات "مغلوطة متداولة" وشدد على أن باب التفاوض مفتوح لجميع الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وجاء ذلك تداول تصريحات لوليد دعبس رئيس النادي الذي رفض بيع جوزيف نجويم للزمالك إذا لم يتقدموا باعتذار رسمي رفقة ناصر ماهر.

وجاء بيان مودرن سبورت:

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ينفي نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة صدور أى تصريحات مغلوطة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي في محاولات دنيئة للوقيعة وبث التعصب بين أطراف في الرياضة المصرية.

ويؤكد وليد دعبس على الاحترام الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته المحترم وجماهيره العظيمة كقطب كبير في الكرة المصرية، وأن باب التفاوض والتعاون مفتوح دائما وأبدا لجميع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي ونادي الزمالك مع المسؤولين ومجالس الإدارة وما لهم من جماهير كبيرة ما لم يخالف ذلك الاحتياجات الفنية للفريق الأول.

كما يحرص النادي على التأكيد أن التصريحات الرسمية تتم عبر محمد الليثي المتحدث الرسمي للنادي أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أى محاولات للفبركة أو الادعاء بتصريحات غير ذلك سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ المسار القانوني لمقاضاة تلك الأطراف المسيئة.

ويستعد مودرن سبورت للقاء زد في ربع نهائي كأس مصر غدا السبت.

وأنهى الفريق الدوري المصري في المركز الخامس.

مودرن سبورت الدوري المصري الزمالك الأهلي
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