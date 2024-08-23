الخليج يهزم ضمك في افتتاحية الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف وطارق حامد
الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 21:30
كتب : FilGoal
هزم الخليج منافسه ضمك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
وسجل ضاري العنزي الهدف عن طريق الخطأ في مرماه.
وشارك محمد شريف مع الخليج، وكذلك طارق حامد مع ضمك.
وبدأ الثنائي المصري المباراة منذ بدايتها.
ولعب محمد شريف لمدة 70 دقيقة، بينما شارك طارق حامد في المباراة بشكل كامل.
وأحرز العنزي هدف الخليج في مرماه بعد عرضية أرضية فوتها محمد شريف ليخطئ العنزي في تشتيت الكرة وتسكن شباك فريقه في الدقيقة 16.
هدددددف!⚽
ضاري العنزي يسجل الهدف الأول للخليج بالخطأ في مرماه⚽️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الخليج | #SSC pic.twitter.com/FyNk9oU5Ii— SSC (@ssc_sports) August 23, 2024
وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت القاتل إذ سجل ضمك هدف التعادل عن طريق فرانسوا كامانو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع، لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.
التسلل يمنع ضمك من هدف التعادل في دقائق المباراة الأخيرة ❌#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الخليج | #SSC pic.twitter.com/HKqSab7EtH— SSC (@ssc_sports) August 23, 2024
وبهذا الفوز أصبح جيورجيس دونيس أول مدرب في تاريخ الخليج يحقق الانتصار بالجولة الأولى في دوري المحترفين.
ويعد كوسمين كونترا أول مدرب في تاريخ ضمك في دوري المحترفين لا ينتصر في 7 مباريات متتالية على أرضه.