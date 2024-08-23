الخليج يهزم ضمك في افتتاحية الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف وطارق حامد

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

محمد شريف

هزم الخليج منافسه ضمك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل ضاري العنزي الهدف عن طريق الخطأ في مرماه.

وشارك محمد شريف مع الخليج، وكذلك طارق حامد مع ضمك.

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وبدأ الثنائي المصري المباراة منذ بدايتها.

ولعب محمد شريف لمدة 70 دقيقة، بينما شارك طارق حامد في المباراة بشكل كامل.

وأحرز العنزي هدف الخليج في مرماه بعد عرضية أرضية فوتها محمد شريف ليخطئ العنزي في تشتيت الكرة وتسكن شباك فريقه في الدقيقة 16.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في الوقت القاتل إذ سجل ضمك هدف التعادل عن طريق فرانسوا كامانو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع، لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وبهذا الفوز أصبح جيورجيس دونيس أول مدرب في تاريخ الخليج يحقق الانتصار بالجولة الأولى في دوري المحترفين.

ويعد كوسمين كونترا أول مدرب في تاريخ ضمك في دوري المحترفين لا ينتصر في 7 مباريات متتالية على أرضه.

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