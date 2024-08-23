خبر في الجول – تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات نداي

يتحرك مسؤولو الزمالك لحل أزمة مستحقات إبراهيما نداي المتأخرة، بعد تقدمه بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي.

إبراهيما نداي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com حدث تواصل بين مسؤولي الزمالك ووكيل إبراهيما نداي لحل أزمة مستحقاته بشكل ودي دون تطور حيثيات الشكوى في فيفا.

وهناك سعي من إدارة الزمالك لإنهاء الأمور في الفترة الحالية بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نداي يطالب بتعويض قيمته 1.5 مليون دولار قيمة عقده بالكامل.

وسبق أن صرّح أحمد سالم لـ FilGoal.com: "عقدنا جلسة مع نداي في الفترة السابقة من أجل جدولة مستحقاته المتأخرة واللاعب رفض".

وأكمل "عرضنا عليه تخفيض راتبه في آخر موسم له مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "نداي رفض كل الأمور التفاوضية معه وفي النهاية سافر خارج مصر".

وينتهي تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.