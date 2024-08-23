خبر في الجول – تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات نداي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 20:32

كتب : إبراهيم رمضان

إبراهيما نداي - الزمالك - الإسماعيلي

يتحرك مسؤولو الزمالك لحل أزمة مستحقات إبراهيما نداي المتأخرة، بعد تقدمه بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي.

إبراهيما نداي

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com حدث تواصل بين مسؤولي الزمالك ووكيل إبراهيما نداي لحل أزمة مستحقاته بشكل ودي دون تطور حيثيات الشكوى في فيفا.

وهناك سعي من إدارة الزمالك لإنهاء الأمور في الفترة الحالية بين الطرفين.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو ليس غريبا عليهم.. فولام يعلن ضم يواكيم أندرسن

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نداي يطالب بتعويض قيمته 1.5 مليون دولار قيمة عقده بالكامل.

وسبق أن صرّح أحمد سالم لـ FilGoal.com: "عقدنا جلسة مع نداي في الفترة السابقة من أجل جدولة مستحقاته المتأخرة واللاعب رفض".

وأكمل "عرضنا عليه تخفيض راتبه في آخر موسم له مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "نداي رفض كل الأمور التفاوضية معه وفي النهاية سافر خارج مصر".

وينتهي تعاقد السنغالي البالغ 25 عاما بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغه الزمالك بعدم نيته تجديده.

واستغل الزمالك بندا في التعاقد الذي كان ممتدا لثلاث سنوات بأن يخطر اللاعب قبل الأول من أبريل الماضي بفسخ التعاقد وعدم استمراره لموسم ثالث.

وخاض نداي الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وإجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

إبراهيما نداي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم أحمد الشيمي مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت الخلود السعودي يعلن ضم أليو ديانج والد أشرف داري: الأهلي تفوق على 3 فرق إسبانية.. وبدء إجراءات سفر اللاعب للقاهرة مصدر مقرب من محمد عواد يكشف لـ في الجول تطورات تجديد التعاقد مع الزمالك رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه
أخر الأخبار
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه لضم أحمد الشيمي 55 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات نداي 56 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت ساعة | الدوري المصري
إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو ساعة | ميركاتو
ليس غريبا عليهم.. فولام يعلن ضم يواكيم أندرسن ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل – انضمام إستيفاو وهنريكي لأول مرة لمواجهتي الإكوادور وباراجواي 2 ساعة | أمريكا
لتجنب ما فعله جويو.. برشلونة يعلن تجديد عقد باو فيكتور 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 4 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم