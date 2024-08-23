مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا في أقرب وقت

يعمل الزمالك على إنهاء أزمة مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

وتلقى الزمالك في يونيو الماضي خطابا من فيفا يفيد بإيقاف جديد للقيد بسبب مستحقات لمساعدي جوزفالدو فيريرا.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يتم العمل حاليا على إنهاء أزمة مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة في أقرب فرصة ممكنة".

وأتم "سيتم الإعلان عن الأمر في وقت قريب".

وعلم FilGoal.com أن الإيقاف الجديد لحين سداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل ذلك عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

وسبق أن أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أرسل مليون دولار لخالد بو طيب من أجل الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية ولا توجد أي مشكلة بخصوص هذا الشأن".

وتابع "يتبقى مبالغ بسيطة لفك القيد لا تتعدى 150 ألف دولار والنادي غير مطالب بدفعها قبل نهاية الموسم ومع بداية فترة الانتقالات وهناك أولوية حاليا لدفع مستحقات اللاعبين".