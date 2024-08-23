إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون

أعلن نادي إشبيلية التعاقد مع فالنتين باركو قادما من برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وكشف النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي عن عدم وجود بند أحقية الشراء في عقد باركو.

ويمتد عقد الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

🤝 Valentín Barco, nuevo refuerzo para la parcela defensiva sevillista. 🔝#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 23, 2024

ويتولى جارسيا بيميينتا تدريب إشبيلية خلال الموسم الحالي بعدما تألق مع لاس بالماس في الموسم الماضي..

وانتقل الظهير الأيسر إلى برايتون قادما من بوكا جونيورز في الشتاء الماضي مقابل 9.1 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع برايتون في 7 مباريات خلال الموسم الماضي.

وتوج باركو ببطولتي الدوري الأرجنتيني والكأس مع بوكا جونيورز.

وأبرم إشبيلية عدة صفقات خلال الصيف الحالي وهم بيكي فيرنانديز ولوسين أجومي وشيديرا إجوكي وكليتشي إيهيناتشو وألفارو فيرنانديز وألبرت سامبي لوكونجا وساؤل نيجيز.