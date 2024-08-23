إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

فالنتين باركو

أعلن نادي إشبيلية التعاقد مع فالنتين باركو قادما من برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وكشف النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي عن عدم وجود بند أحقية الشراء في عقد باركو.

ويمتد عقد الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

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ويتولى جارسيا بيميينتا تدريب إشبيلية خلال الموسم الحالي بعدما تألق مع لاس بالماس في الموسم الماضي..

وانتقل الظهير الأيسر إلى برايتون قادما من بوكا جونيورز في الشتاء الماضي مقابل 9.1 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مع برايتون في 7 مباريات خلال الموسم الماضي.

وتوج باركو ببطولتي الدوري الأرجنتيني والكأس مع بوكا جونيورز.

وأبرم إشبيلية عدة صفقات خلال الصيف الحالي وهم بيكي فيرنانديز ولوسين أجومي وشيديرا إجوكي وكليتشي إيهيناتشو وألفارو فيرنانديز وألبرت سامبي لوكونجا وساؤل نيجيز.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني برايتون إشبيلية فالنتين باركو
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