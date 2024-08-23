التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو

أعلن نادي كومو التعاقد مع سيرجي روبرتو في صفقة انتقال حر من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وتعد هذه التجربة هي الأولى لروبرتو خارج برشلونة إذ قضى مسيرته الكروية بالكامل في الفريق الكتالوني، حتى رفض هانز فليك استمراره خلال الموسم الحالي.

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وقال روبرتو للموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "تحدي جديد في مسيرتي الكروية، أنا أؤمن حقا بالمشروع، لقد التقيت بملاك النادي وهم متحمسون جدا لهذا الأمر، وأعتقد أنهم يفعلون الأشياء الصحيحة".

واختتم "عندما اتصل بي سيسك فابريجاس لأول مرة، شرح لي طموحات النادي القادمة من الأقسام الأدنى إلى الدوري الإيطالي في خمس سنوات، وطموحه كمدرب، لذلك من المثير بالنسبة لي أن آتي وأكون جزءا من نمو النادي".

ويدرب سيسك فابريجاس كومو ويملك أيضا بعض الأسهم في النادي.

وخسر كومو المباراة الأولى في الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد.

وضم الفريق كل من ألبرتو دوسينا ويانيك إنجيلهاردت وإميل إوديرو وجابريل ستفيرزا وأندريا بيلوتي والحسن كوني وماركو كورتو ورافائيل فاران وألبرتو مورينو وبيبي رينا بالإضافة للعراقي علي جاسم.

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