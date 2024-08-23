قائمة البرازيل – انضمام إستيفاو وهنريكي لأول مرة لمواجهتي الإكوادور وباراجواي

انضم إستيفاو ويليان لأول مرة لـ قائمة منتخب البرازيل التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي في الجولتين 7 و8 من تصفيات المونديال.

موهبة بالميراس ولاعب تشيلسي المستقبلي خطف الأنظار هذا الموسم وانضم لأول مرة لقائمة دوريفال جونيور.

صاحب الـ 17 عاما خاض 38 مباراة هذا الموسم سجل 11 هدفا وصنع 8.

كما انضم لويز هنريكي مهاجم بوتافوجو لأول مرة أيضا إذ ساهم في تأهل الفريق لربع نهائي كوبا ليبرتادوريس وتصدر ترتيب الدوري البرازيلي.

الجناح الشاب القادم من ريال بيتيس الإسباني شارك مع بوتافوجو في 36 مباراة هذا الموسم سجل 7 وصنع 4.

ويتواجد أيضا بينتو حارس النصر السعودي، بالإضافة لرباعي ريال مدريد الإسباني: إدير ميليتاو وإندريك وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

وسيلتقي منتخب البرازيل يوم 6 سبتمبر مع الإكوادور في مدينة كوريتيبا، ويحل ضيفا على باراجواي يوم 10 سبتمبر.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – بينتو (النصر السعودي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – يان كوتو (بوروسيا دورتموند الألماني) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو البرازيلي) – ويندل (بورتو البرتغالي) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابريل ماجاليش (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: أندري (فلومينينسي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو) – جواو جونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – إستيفاو ويليان (بالميراس) – إندريك (ريال مدريد الإسباني) - لويز هنريكي (بوتافوجو) – بيدرو (فلامنجو) – سافيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس برصيد 7 نقاط في التصفيات بعد مرور 6 جولات إذ خسر السامبا آخر 3 مباريات.