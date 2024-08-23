التشكيل – طارق حامد يقود وسط ضمك.. ومحمد شريف في هجوم الخليج

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

أعلن كوسمين كونترا المدير الفني لـ ضمك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الخليج في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ويشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك.

وكذلك يقود محمد شريف هجوم الخليج.

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ويأتي تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: ضاري العنزي – فاروق شافعي – سلطان فقيهي – عبد القادر بدران

خط الوسط: طارق حامد – بدر منشي

أمامهما: كفين نكودو – نيكولاي ستانشو – رمزي صولان

خط الهجوم: هزاع الغامدي

وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: عبد الله الفهد – محمد الخبراني – بيدرو ريبوتشو – سعيد الحمسل

خط الوسط: خالد السميري – منصور حمزي – فابيو مارتينز – صالح أبو الشامات

خط الهجوم: محمد شريف – خالد ناري

ويقود اليوناني جيورجيس دونيس تدريب الخليج.

ضمك محمد شريف الدوري السعودي طارق حامد الخليج
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