التشكيل – طارق حامد يقود وسط ضمك.. ومحمد شريف في هجوم الخليج
الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
أعلن كوسمين كونترا المدير الفني لـ ضمك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الخليج في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : ضمك
ويشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك.
وكذلك يقود محمد شريف هجوم الخليج.
ويأتي تشكيل ضمك كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط
خط الدفاع: ضاري العنزي – فاروق شافعي – سلطان فقيهي – عبد القادر بدران
خط الوسط: طارق حامد – بدر منشي
أمامهما: كفين نكودو – نيكولاي ستانشو – رمزي صولان
خط الهجوم: هزاع الغامدي
وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش
خط الدفاع: عبد الله الفهد – محمد الخبراني – بيدرو ريبوتشو – سعيد الحمسل
خط الوسط: خالد السميري – منصور حمزي – فابيو مارتينز – صالح أبو الشامات
خط الهجوم: محمد شريف – خالد ناري
ويقود اليوناني جيورجيس دونيس تدريب الخليج.