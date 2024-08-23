التشكيل – طارق حامد يقود وسط ضمك.. ومحمد شريف في هجوم الخليج

أعلن كوسمين كونترا المدير الفني لـ ضمك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الخليج في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ويشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك.

وكذلك يقود محمد شريف هجوم الخليج.

ويأتي تشكيل ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: ضاري العنزي – فاروق شافعي – سلطان فقيهي – عبد القادر بدران

خط الوسط: طارق حامد – بدر منشي

أمامهما: كفين نكودو – نيكولاي ستانشو – رمزي صولان

خط الهجوم: هزاع الغامدي

وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: عبد الله الفهد – محمد الخبراني – بيدرو ريبوتشو – سعيد الحمسل

خط الوسط: خالد السميري – منصور حمزي – فابيو مارتينز – صالح أبو الشامات

خط الهجوم: محمد شريف – خالد ناري

ويقود اليوناني جيورجيس دونيس تدريب الخليج.