توقيع العقود مستمر.. يوفنتوس يمدد تعاقد ماكيني

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد الأمريكي ويستون ماكيني حتى صيف 2026.

وستون ماكيني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

اللاعب انضم ليوفنتوس قادما من شالكه في 2020 وقضى نصف موسم معارا لليدز في 2023.

ويأتي ذلك بعد أيام من تمديد تعاقد بريمير حتى 2029 وكينان يلديز حتى 2029 ومنحه القميص رقم 10.

وخاض الأمريكي 134 مباراة بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15.

✍️ 𝗠𝗖𝗞𝗘𝗡𝗡𝗜𝗘 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Wes rinnova in ⚪⚫! — JuventusFC (@juventusfc) August 23, 2024

وفي الموسم الماضي كان أكثر من مرر تمريرات حاسمة ليوفنتوس برصيد 10 تمريرات في جميع المسابقات.

وبعد هو ثاني أفضل هداف أمريكي في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف بعد كريستيان بوليسيتش جناح ميلان الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس للقاء هيلاس فيرونا في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وافتتحت كتيبة تياجو موتا الموسم بثلاثية ضد رد على حساب كومو.