توقيع العقود مستمر.. يوفنتوس يمدد تعاقد ماكيني

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 18:13

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد الأمريكي ويستون ماكيني حتى صيف 2026.

وستون ماكيني

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

اللاعب انضم ليوفنتوس قادما من شالكه في 2020 وقضى نصف موسم معارا لليدز في 2023.

ويأتي ذلك بعد أيام من تمديد تعاقد بريمير حتى 2029 وكينان يلديز حتى 2029 ومنحه القميص رقم 10.

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وخاض الأمريكي 134 مباراة بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15.

وفي الموسم الماضي كان أكثر من مرر تمريرات حاسمة ليوفنتوس برصيد 10 تمريرات في جميع المسابقات.

وبعد هو ثاني أفضل هداف أمريكي في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف بعد كريستيان بوليسيتش جناح ميلان الإيطالي.

ويستعد يوفنتوس للقاء هيلاس فيرونا في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وافتتحت كتيبة تياجو موتا الموسم بثلاثية ضد رد على حساب كومو.

ويستون ماكيني يوفنتوس الدوري الإيطالي
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