مدرب برينتفورد: مستقبل توني مبعثر في الهواء

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد - سوانزي سيتي

يبدو أن مستقبل إيفان توني لاعب برينتفورد غير محسوم أمره حتى الآن، حتى أقر توماس فرانك مدرب الفريق عدم معرفته بما سيحدث لمستقبل لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد برينتفورد لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الدنماركي خلال مؤتمر صحفي: "من الممكن أن يتم ضم توني لقائمة مباراة ليفربول ومن الممكن لا، وكذلك استمراره معنا الموسم الحالي، كل شيء مبعثر في الهواء".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إنبي يطلب 15 مليون جنيه للتخلي عن البلعوطي للزمالك خبر في الجول - الزمالك يطلب ضم محمد حمدي.. ورد إنبي مصدر مقرب من محمد عواد يكشف لـ في الجول تطورات تجديد التعاقد مع الزمالك مؤتمر جوارديولا: أسهل نعم قلتها كانت لجندوجان.. وهل يعود سترلينج لسيتي

واستبعد فرانك المهاجم الإنجليزي من قائمة الفريق في المباراة الماضية ضد كريستال بالاس.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي في وقت سابق، فإن أهلي جدة يبذل محاولات مكثفة للتعاقد مع توني.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي قدم راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو للمهاجم الإنجليزي.

أهلي جدة يحاول تعويض رحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل لفنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويضم النادي السعودي بين صفوفه، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.

ليفربول برينتفورد الدوري الإنجليزي توماس فرانك إيفان توني
نرشح لكم
إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو ليس غريبا عليهم.. فولام يعلن ضم يواكيم أندرسن لتجنب ما فعله جويو.. برشلونة يعلن تجديد عقد باو فيكتور توقيع العقود مستمر.. يوفنتوس يمدد تعاقد ماكيني مصدر من فنربخشة يكشف لـ في الجول الوجهة الأقرب لـ عمر فايد الموسم الحالي مؤتمر جوارديولا: أسهل نعم قلتها كانت لجندوجان.. وهل يعود سترلينج لسيتي مؤتمر أنشيلوتي: سوق الانتقالات مغلق بالنسبة لنا.. مبابي ينتظره يوما عظيما وسالة رودريجو مزيفة
أخر الأخبار
إشبيلية يعلن ضم باركو على سبيل الإعارة من برايتون 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
التجربة الأولى خارج برشلونة.. كومو يعلن التعاقد مع سيرجي روبرتو 23 دقيقة | ميركاتو
ليس غريبا عليهم.. فولام يعلن ضم يواكيم أندرسن 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل – انضمام إستيفاو وهنريكي لأول مرة لمواجهتي الإكوادور وباراجواي 46 دقيقة | أمريكا
لتجنب ما فعله جويو.. برشلونة يعلن تجديد عقد باو فيكتور 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – طارق حامد يقود وسط ضمك.. ومحمد شريف في هجوم الخليج ساعة | المحترفون
الخلود السعودي يعلن ضم أليو ديانج ساعة | سعودي في الجول
والد أشرف داري: الأهلي تفوق على 3 فرق إسبانية.. وبدء إجراءات سفر اللاعب للقاهرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 4 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم