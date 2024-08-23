مدرب برينتفورد: مستقبل توني مبعثر في الهواء

يبدو أن مستقبل إيفان توني لاعب برينتفورد غير محسوم أمره حتى الآن، حتى أقر توماس فرانك مدرب الفريق عدم معرفته بما سيحدث لمستقبل لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد برينتفورد لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الدنماركي خلال مؤتمر صحفي: "من الممكن أن يتم ضم توني لقائمة مباراة ليفربول ومن الممكن لا، وكذلك استمراره معنا الموسم الحالي، كل شيء مبعثر في الهواء".

واستبعد فرانك المهاجم الإنجليزي من قائمة الفريق في المباراة الماضية ضد كريستال بالاس.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي في وقت سابق، فإن أهلي جدة يبذل محاولات مكثفة للتعاقد مع توني.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي قدم راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو للمهاجم الإنجليزي.

أهلي جدة يحاول تعويض رحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل لفنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويضم النادي السعودي بين صفوفه، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.