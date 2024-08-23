ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام.. وفترة الغياب المتوقعة

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة رسميا إصابة لاعبه جود بيلينجهام في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب اللاعب الإنجليزي ووصيف يورو 2024 عن الملاعب.

فيما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن لاعب ريال مدريد قد يغيب لمدة شهر وسيعود بعد التوقف الدولي المقبل في شهر سبتمبر.

وجاءت إصابة اللاعب الإنجليزي خلال المران الذي أقيم اليوم.

وشارك بيلينجهام في مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويلتقي ريال مدريد في ملعبه سانتياجو برنابيو مع بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.