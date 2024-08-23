مؤتمر فليك: قلت الحقيقة عن جوندوجان.. وتسجيل أولمو ليس وظيفتي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

هانزي فليك

شدد هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة أنه قال الحقيقة عن إلكاي جوندوجان لاعب الفريق السابق حينما صرح ببقائه قبل أن يرحل عن النادي ويعود لفريقه السابق مانشستر سيتي.

وتحدث فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن رحيل جوندوجان بعد القول بأنه سيبقى أوضح "نعم لقد تحدثت وفي ذلك الوقت قلت الحقيقة وكان شعوري أنه يريد المساعدة لكن الظروف تغيرت وهذا يحدث ولا يمكنني قول سوى الأشياء الجيدة عنه".

وأعلن سيتي اليوم ضم اللاعب الألماني لموسم رسميا مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

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أما عن تسجيل داني أولمو قال: "ليست وظيفتي أنا أعمل مع الفريق وننتظر تسجيله كي يشارك غدا".

وتابع "أنا سعيد بالفريق وأتحدث دائما مع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وهذا يساعدنا على التحسن".

وبسؤاله عن مارك كاسادو لاعب الفريق قال: "هو يتشابه مع جوشوا كيميتش، تابعته وهو لاعب جيد".

وعن نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو والذي ارتبط بالانتقال لبرشلونة قال: "هو لاعب ذو خبرة وليس من مهامي الحديث عنه لأنه ليس من فريقي، لذا التركيز ينصب أكثر على كيفية مواجهته".

وبسؤاله عن لامين جمال قال: "هو لاعب رائع وما أراه منه في المران لا يصدق، يجب أن نستحوذ على الكرة والتحكم بها فهذا يساعده".

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتك بلباو غدا السبت في ملعب مونتجويك في ثاني جولات الدوري الإسباني بعد الفوز في الجولة الأولى على فالنسيا.

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