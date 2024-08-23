نجم الهلال السابق: كنت أقول اسمي "ميشيل محمد صلاح".. وسأغادر كأحد أفراد العائلة

ودع البرازيلي ميشيل ديلجادو جماهير الهلال السعودي بعدما تم الاتفاق على رحيله بشكل رسمي.

واعلن الهلال رحيل ميشيل عن صفوفه بعدما قضى موسمين ونصف بقميص الفريق ليعود إلى فلامنجو من جديد.

وقال ميشيل عبر حساب ناديه: "عند قدومي إلى الهلال كنت أمزح مع الأطفال وأقول أنني عربي واسمي ميشيل محمد صلاح، لقد استقبلني الجميع بحفاوة كبيرة".

وأضاف "جئت إلى الهلال كلاعب واليوم أرحل كأحد أفراد العائلة. ما بنيناه خلال السنيتن ونصف التي قضيتهم هنا من الصعب أن تصفه الكلمات".

وتابع "لقد اشترى الهلال عقدي مقابل قيمة كبيرة، لذلك كنت دائما أشعر أنني مطالب بتقديم الإضافة".

وواصل "عندما لم أكن في أفضل مستوياتي طلبت من رئيس الهلال (فهد بن نافل) الرحيل، لكنه طالبني بعدم التسرع وأقنعني بالبقاء، لقد كان صادقا حديثه من القلب واقتنعت بوجهة نظره ثم حققنا النجاح سويا".

وكشف "تعلمت من المدرب جيسوس الكثير من الأشياء، لكن علاقة المدرب باللاعب تتجاوز حدود كرة القدم. لقد حققنا الكثير من الألقاب وأقول له "أحيك يا رجل يا عجوز".

وأتم "أقول لجميع لاعبي الهلال شكرا لكم من أعماق قلبي على كل شيء، لقد ساعدتموني كثيرا".

وخاض ميشيل آخر مبارياته مع الهلال ضد النصر عندما فاز الفريق الأزرق 4-1 في نهائي كأس السوبر.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت مطلع يوينو الماضي، أن إدارة الهلال تتجه إلى إعادة قيد نيمار في قائمة الفريق، بدلًا من مواطنه ميشيل ديليجادو، في الموسم المقبل.

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ديلجادو كان قد ألمح إلى أن مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت هي الأخيرة له مع الموج الأزرق.

وبالفعل ودع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما جماهير الهلال بعد نهاية اللقاء لينضم بشكل رسمي إلى فلامنجو.

فاللاعب طلب الرحيل قبل بطولة السوبر السعودي لكن الإدارة رفضت لقلة اللاعبين الجاهزين في صفوف الفريق.

يذكر أن ميشيل انتقل من فلامنجو إلى الهلال في يناير 2022 وفاز معه بثلاثية (الدوري وكأس الملك والسوبر) في الموسم المنصرم، إضافة إلى لقب السوبر قبل انطلاق الموسم الجديد.