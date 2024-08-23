أنس جابر تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

انسحبت التونسية أنس جابر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وكانت جابر وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2022.

وبحسب بي إن سبورتس، فإن أنس جابر انسحبت من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة في الكتف.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس التي تنطلق الإثنين على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك.

وحلت البلجيكية إيليز مرتنز بدلا من أنس جابر في القرعة الرئيسية للبطولة بعد انسحاب النجمة التونسية.

يذكر أن أنس جابر خسرت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2022 على يد البولندية شفيونتيك.