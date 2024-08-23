رغم إهدار أحد أغرب فرص كرة القدم.. تشيلسي ينتصر في دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

انتصر تشيلسي على منافسه سيرفيت السويسري في ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي بهدفين دون رد.0

واستضاف تشيلسي منافسه السويسري مساء أمس الخميس في ملعبه ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

أخبار متعلقة:
سكاي: ديبالا رفض 75 مليون يورو من القادسية وقررالبقاء في روما رغم عدم مشاركته في ليبرتادوريس.. بوكا جونيورز يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 خبر في الجول - الاتحاد يطلب التعاقد مع مهاجم سموحة

وأضاف نوني مادويكي الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار مارك جويو أحد أغرب الفرص على الإطلاق بعدما كان المرمى خال من حارسه تماما ولكنه سدد الكرة في جسد الأخير وفشل في هز الشباك.

وأصبح ذلك الانتصار هو الرسمي الأول لتشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في مباراة الإياب في سويسرا.

وتأهل تشيلسي لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري بعدما حل سادسا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن المركز السادس يؤهل للدوري الأوروبي لكن فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي جعله يخطف بطاقة الدوري الأوروبي وبناء عليه انتقل تشيلسي للبطولة الثالثة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تشيلسي سيرفيت دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: سوق الانتقالات مغلق بالنسبة لنا.. مبابي ينتظره يوما عظيما وسالة رودريجو مزيفة ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام.. وفترة الغياب المتوقعة مؤتمر فليك: قلت الحقيقة عن جوندوجان.. وتسجيل أولمو ليس وظيفتي عاد حيث تألق.. مانشستر سيتي يضم جوندوجان مجددا جوندوجان في وداعه لبرشلونة: إن كان رحيلي يساعد النادي ماليا فهذا يجعلني أقل حزنا مؤتمر أرني سلوت: على الشباب تغيير مراكزهم إن كانوا يلعبون في مكان صلاح أو فان دايك مؤتمر أرتيتا: سوق الانتقالات قد يشهد مفاجآت.. وهذا سبب تأخير تجديد تعاقدي سكاي: ديبالا رفض 75 مليون يورو من القادسية وقررالبقاء في روما
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: سوق الانتقالات مغلق بالنسبة لنا.. مبابي ينتظره يوما عظيما وسالة رودريجو مزيفة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام.. وفترة الغياب المتوقعة 38 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر فليك: قلت الحقيقة عن جوندوجان.. وتسجيل أولمو ليس وظيفتي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
نجم الهلال السابق: كنت أقول اسمي "ميشيل محمد صلاح".. وسأغادر كأحد أفراد العائلة ساعة | سعودي في الجول
عاد حيث تألق.. مانشستر سيتي يضم جوندوجان مجددا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوندوجان في وداعه لبرشلونة: إن كان رحيلي يساعد النادي ماليا فهذا يجعلني أقل حزنا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرني سلوت: على الشباب تغيير مراكزهم إن كانوا يلعبون في مكان صلاح أو فان دايك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: سوق الانتقالات قد يشهد مفاجآت.. وهذا سبب تأخير تجديد تعاقدي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 4 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم