رغم إهدار أحد أغرب فرص كرة القدم.. تشيلسي ينتصر في دوري المؤتمر الأوروبي

انتصر تشيلسي على منافسه سيرفيت السويسري في ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي بهدفين دون رد.0

واستضاف تشيلسي منافسه السويسري مساء أمس الخميس في ملعبه ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وأضاف نوني مادويكي الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار مارك جويو أحد أغرب الفرص على الإطلاق بعدما كان المرمى خال من حارسه تماما ولكنه سدد الكرة في جسد الأخير وفشل في هز الشباك.

وأصبح ذلك الانتصار هو الرسمي الأول لتشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في مباراة الإياب في سويسرا.

وتأهل تشيلسي لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري بعدما حل سادسا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن المركز السادس يؤهل للدوري الأوروبي لكن فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي جعله يخطف بطاقة الدوري الأوروبي وبناء عليه انتقل تشيلسي للبطولة الثالثة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".