سكاي: ديبالا رفض 75 مليون يورو من القادسية وقررالبقاء في روما

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - إشبيلية وروما - نهائي الدوري الأوروبي

قلب الأرجنتيني باولو ديبالا الطاولة على صفقة انتقاله إلى القادسية السعودي في اللحظات الأخيرة.

وكان ديبالا قريبا من الانتقال للنادي الصاعد حديثا للدوري السعودي في صفقة قياسية.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي، فإن ديبالا رفض الحصول على 75 مليون يورو في 3 سنوات مع القادسية السعودي وقرر البقاء في روما.

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ونشرت وسائل إعلام إيطالية مقطع لخروج ديبالا من تدريب روما وسط حشد جماهيري تمهيدا لإتمام انتقاله إلى القادسية.

وذكرت أن اللاعب في طريقه لحسم صفقة انتقاله إلى القادسية الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز.

فيما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن نادي القادسية توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي روما الإيطالي، لشراء عقد ديبالا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النجم الأرجنتيني سيصل خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الخبر لإكمال الانتقال إلى النادي السعودي، لكن ديبالا قرر في النهاية البقاء ورفض العرض السعودي.

ويرتبط باولو ديبالا البالغ من العمر 30 عامًا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

باولو ديبالا القادسية السعودي روما
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