رغم عدم مشاركته في ليبرتادوريس.. بوكا جونيورز يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

تأهل بوكا جونيورز الأرجنتيني رسميا إلى كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام في أمريكا.

جاء ذلك على الرغم من عدم مشاركة بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس خلال الموسم الجاري ومشاركته في كوبا سود أمريكانا.

جاء ذلك عقب هزيمة ناسيونال الأوروجواياني في دور الـ16 من البطولة على يد ساو باولو البرازيلي وبناء عليه تأهل الفريق الأرجنتيني للمشاركة في البطولة المستحدثة التي تضم 32 فريقا بسبب تصنيفه خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وكان بوكا جونيورز وصل لنهائي البطولة في 2023 ودور الـ16 في 2021 و2022.

وبذلك تأهل من أمريكا الجنوبية بسبب فوزهم بلقب كوبا ليبرتادوريس خلال السنوات الأخيرة كل من بالميراس وفلامنيجو وفلومينيسي.

فيما تأهل كل من بوكا جونيورز وريفر بليت بسبب التصنيف.

لكن حال توج باللقب في النسخة الجارية من ليبرتادرويس أي من فلامنجو أو فلومينينسي أو ريفر بليت فإن ذلك سيفتح الباب لتأهل فريق آخر بسبب التصنيف ولن يكون من البرازيل أو الأرجنتين، إلان إذا حقق اللقب.

وحتى الآن تأهل للبطولة 30 فريقا من أصل 32 ويتبقى فريق من أمريكا الجنوبية وفريق من أمريكا مستضيفة البطولة يتم تحديده لاحقا.

وبذلك تأهل حتى الآن للبطولة التي ستقام من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو كل من التالي:

إفريقيا

الأهلي

الوداد (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

الترجي (تونس)

آسيا

الهلال (السعودية)

أوروا ريدز (اليابان)

العين (الإمارات)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

أوروبا

تشيلسي (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

بورتو (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

أتليتكو مدريد (إسبانيا)

سالزبورج (النمسا)

أمريكا الشمالية

كلوب ليون (المكسيك)

مونتيري (المكسيك)

باتشوكا (المكسيك)

سياتل ساوندرز (أمريكا)

أوقيانوسيا

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

أمريكا الجنوبية

بالميراس (البرازيل)

فلامينجو (البرازيل)

فلومينينزي (البرازيل)

ريفر بليت (الأرجنتين)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)