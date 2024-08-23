خبر في الجول - الاتحاد يطلب التعاقد مع مهاجم سموحة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 11:06

كتب : هاني العوضي

احتفال فادي فريد بهدفه لسموحة ضد فاركو

يرغب نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع فادي فريد مهاجم نادي سموحة.

ويلعب فادي فريد في صفوف سموحة منذ الصيف الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندرى طلب التعاقد مع فادى فريد خلال هذا الصيف.

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وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى سموحة قادما من البنك الأهلي بعد فترة إعارة للمقاولون العرب.

وحصل البنك الأهلي على مقابل مادي يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جنيه من أجل التخلي عن فادي فريد.

ولعب فادي فريد 32 مباراة مع سموحة وسجل 8 أهدف.

فادي فريد الاتحاد سموحة
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