الإصابة تحرم الشباب من حمد الله.. والكشف عن مدة غيابه
الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 10:58
كتب : FilGoal
يفقد نادي الشباب السعودي خدمات نجمه الجديد المغربي عبد الرزاق حمد الله في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.
عبد الرزاق حمد الله
النادي : الشباب
ويلعب الشباب أمام الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن حمد الله تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن مواجهة فريقه الجديد أمام الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن حمد الله سغيب لمدة تصل إلى 10 أيام يخضع خلالها إلى جلسات علاج وبرنامج تأهيل لإعادته إلى التدريبات الجماعية.
وانضم حمد الله لنادي الشباب خلال هذا الصيف قادما من اتحاد جدة.
النجم المغربي سيخوض النجربة الثالثة بالدوري السعودي، بعدمات فاز بلقب الدوري مع فريقي النصر والاتحاد.
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