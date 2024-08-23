مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2024 والقنوات الناقلة.. الخليج وضمك وإشبيلية وفالنسيا

يشهد اليوم إقامة عدة مباريات في الجولة الأولى من الدوري السعودي بالإضافة للثانية في الإسباني.

وسيواجه ضمك الذي يضم بين صفوفه طارق حامد منافسه الخليج الذي يتواجد فيه محمد شريف.

وستقام المباراة في السابعة وعشر دقائق وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سبورت إكسترا 1".

ويلتقي أهلي جدة مع العروبة في التاسعة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

وفي إسبانيا سيواجه سيلتا فيجو منافسه فالنسيا في الثامنة مسياء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

كما يواجه إشبيلية منافسه فياريال في العاشرة والنصف مساء عبر القناة ذاتها.

وسيواجه باريس سان جيرمان في ثاني جولات الدوري الفرنسي منافسه مونبيلييه في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

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