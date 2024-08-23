مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2024 والقنوات الناقلة.. الخليج وضمك وإشبيلية وفالنسيا

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

يشهد اليوم إقامة عدة مباريات في الجولة الأولى من الدوري السعودي بالإضافة للثانية في الإسباني.

وسيواجه ضمك الذي يضم بين صفوفه طارق حامد منافسه الخليج الذي يتواجد فيه محمد شريف.

وستقام المباراة في السابعة وعشر دقائق وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سبورت إكسترا 1".

أخبار متعلقة:
رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه

ويلتقي أهلي جدة مع العروبة في التاسعة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

وفي إسبانيا سيواجه سيلتا فيجو منافسه فالنسيا في الثامنة مسياء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

كما يواجه إشبيلية منافسه فياريال في العاشرة والنصف مساء عبر القناة ذاتها.

وسيواجه باريس سان جيرمان في ثاني جولات الدوري الفرنسي منافسه مونبيلييه في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

لمعرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها اضغط هنا

الخليج ضمك سان جيرمان إشبيلية فالنسيا
نرشح لكم
هدف رونالدو الخرافي وأرقامه القياسية لا تكفي.. النصر يواصل إحباط جماهيره في انطلاق الدوري السعودي بارتقاء خيالي.. رونالدو يسجل أول أهدافه في الموسم الجديد من الدوري السعودي سيزامل ديانج.. الخلود السعودي يتعاقد مع موليكا انتهت في الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الرائد.. تعادل محبط للموسم الثاني على التوالي.. فانتازي الدوري السعودي يعود من جديد Gaming - نيمار يفوز على مساعد الدوسري في كأس العالم للرياضات الإلكترونية تقرير سعودي: القادسية يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ديبالا حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2024 والقنوات الناقلة.. الخليج وضمك وإشبيلية وفالنسيا 16 دقيقة | سعودي في الجول
رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب 8 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا 8 ساعة | الدوري المصري
محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه 9 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: رفع إيقاف القيد خلال ساعات.. و"مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده" 10 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سانت جالين سلبيا في دوري المؤتمر الأوروبي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تعادل فرينتسفاروتشي مع بوراك بانيا في الدوري الأوروبي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: هذا موقفي من سانشو.. ورأيي في انتقالات مانشستر يونايتد وأوجارتي 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 4 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم