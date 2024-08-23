رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 02:13

كتب : FilGoal

نصر أبو الحسن - رئيس الإسماعيلي

نفى نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي تدخله في القرارات الفنية للفريق، كما رفض الكشف عن مستجدات صفقات الفريق المحتملة.

وقال أبو الحسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم يتم حسم أي صفقة لأي فريق من جانب الإسماعيلي. بيراميدز يريد ضم عبد الرحمن مجدي ولكن من المحتمل ألا تكتمل الصفقة".

وأضاف "إذا لم يكن عائد بيع أي لاعب سيحل المشاكل المادية والفنية فلا جدوى من الأمر".

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وأوضح "عرض بيراميدز ليس بالدولار لأنه ممنوع تداوله داخل مصر في الصفقات الداخلية بين جميع الأطراف بقرار البنك المركزي".

وأكمل "المكالمة التي جرت بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي كانت تخص مستقبل الدوري في الموسم المقبل".

وعن إمكانية عودة محمود متولي وأحمد فتحي للفريق قال: "أنا أعرف التشكيل مثل بقية الجماهير ودوري هو توقيع العقود بعد أن يتم اختيار اللاعبين من اللجنة الفنية، وبالتالي لا أعرف".

ونفى أبو الحسن اشتراط إيهاب جلال مدرب الفريق لبقاء عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي حتى يستمر هو في قيادة الفريق.

وأوضح "نتفق معا على تكوين فريق جيد للنادي وانتشاله من وضعه الحالي".

نصر أبو الحسن الدوري المصري
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